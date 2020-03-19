Meslek liselerinden koronavirüsle mücadeleye büyük katkı

Manisa'da meslek lisesi öğrencileri koranavirüs (corona virüs) salgınında en önemli ihtiyaçların başında gelen dezenfektan ve maske üretimi yaparak üretime katkı sağlıyor.

Manisa'da eğitim veren mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde hem teoride öğrendikleri bilgileri pratiğe dönüştürüyor hem de üretime katkı sağlıyor. Son dönemlerde yaşanan koronavirüs nedeniyle yoğun olarak talep edilen hijyen ve cerrahi maskesi ile dezenfektan malzemelerini üreten öğrenciler, öncelikle okulların ve kamu kurumlarının bu konudaki ihtiyaçlarını karşılıyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde; hijyen maskesi, Turgutlu İlçesi Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Akhisar İlçesi Zeynep Gülin Öngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kula İlçesi Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Alaşehir İlçesi Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Soma İlçesi Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Yunusemre ilçesi Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde; cerrahi maske, Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde; olay yeri inceleme ve ilaçlama dezenfekte tulumları, Yunusemre ilçesindeki Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de; dezenfektan üretimi yapılarak ihtiyaç duyulan malzemelerin karşılanmasını sağlıyor.