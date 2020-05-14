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Meslek lisesinde ultraviyole ışınlarıyla dezenfeksiyon yapan robot geliştirildi

Yeni tip koronavirüsle mücadelede kapsamında geliştirilen robotla yoğun bakım odaları, servis odaları, asansör kabinleri, koridorlar gibi hastane ortamları dahil birçok kapalı alan, ultraviyole ışınlarıyla kendi kendine dezenfekte edilebilecek.
Meslek lisesinde ultraviyole ışınlarıyla dezenfeksiyon yapan robot geliştirildi

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı bir meslek lisesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kapsamında yoğun bakım odaları, asansör kabinleri, koridorlar gibi hastane ortamları dahil birçok kapalı alanda, ultraviyole (UV) ışınlarıyla kendi kendine dezenfeksiyon işlemi yapabilen robot geliştirildi.

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Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı Ankara Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı öğretmenleri tarafından geliştirilen "Robot-Sterilizatör" adı verilen "UV Dezenfeksiyon Robotu", koronavirüsün ve diğer virüslerin etkisizleştirilmesi için tasarlandı.

Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çıplak gözle görülemeyen farklı dalga boylarındaki güneş ışınlarına ultraviyole (UV) denildiğini anımsatarak UV ışınlarının virüs ve mikropların üremelerini imkansız hale getirdiğini gösteren çalışmalar bulunduğunu anlattı.

Bu ışınların koronavirüsü öldürdüğüne ilişkin bilimsel çalışmalar olduğunu ve bu konudaki araştırmaların sürdüğünü ifade eden Yılmaz, UV ışınlarının hastanelerde özellikle ameliyathanelerde sterilizasyon işlemi için kullanıldığını, dünyada bazı marketlerin raflarının da UV ışınlarıyla dezenfekte edildiğini aktardı.

Bu bilgiler ışığında kapalı alanların sterilizasyonu için "Robot-Sterilizatör" adı verdikleri robotu geliştirdiklerini dile getiren Yılmaz, robotla tüm yüzeylerin sterilizasyonunun insan eli değmeden otomatik olarak sağlandığını söyledi.

Robotun, yüzeyin şekli ve konumu ne olursa olsun 360 derece dönebilen mikrop öldürücü ultraviyole radyasyon (UVC) tüpleri sayesinde dezenfeksiyon işlemini yaptığını belirten Yılmaz, robotun üzerinde 4 kamera ve ultrasoniksensörlerin bulunduğunu kaydetti.

Bu sayede otomatik sürüş gerçekleştirdiğine ve alandaki her yerin titizlikle dezenfekte edildiğini vurgulayan Yılmaz, robotun istenirse uzaktan kontrolle veya manuel olarak kumanda edilebileceğine dikkati çekti.

Robotta kullanılan android yazılımı, kişisel bilgisayar yazılımı, dokunmatik ekran yazılımı ile elektronik kartların tasarımının okuldaki öğretmenler tarafından geliştirildiğini aktaran Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Robotta ayrıca wi-fi, bluetooth, sensör tabanlı güvenlik özelliklerinin yanı sıra acil durum düğmesi de bulunuyor. Bu robotun, yoğun bakım odaları, servis odaları, asansör kabinleri, koridorlar gibi hastane ortamlarının yanı sıra insanların bir arada kalabalık olarak bulunduğu okul, banka, kamu kurumları, fabrika, kafeterya, spor salonu gibi kapalı alanlarda kullanılmasıyla otonom olarak ve güvenli bir şekilde ortamlar sterilize edilecek. Bir hastane odası düşünün, daha önce bir Kovid-19 hastası burada kalmış olsun. Sonrasında burasının dezenfeksiyonu için bu robot kullanılabilecek. Robot kendi kendine dezenfeksiyonu yapacak. Böylece insan sağlığını koruyacak ve hiçbir riski de bulunmayacak. Tüm yüzeylerde kullanılabilecek. Sağlık Bakanlığı onayına sunduk bekliyoruz, patent için de başvurumuzu yaptık. Tüm yazılımları bize ait. Benzeri Danimarka'da var ancak araştırmalarımıza göre henüz Türkiye'de kendi kendine çalışabilen üretilmiş böyle bir robot yok. "

Kaynak: Haber Kaynağı
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