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Mesleki yeterlilik sınavları yapılmaya başlandı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 16 Mart'ta ara verilen mesleki yeterlilik sınavlarının bugün itibariyle yapılmaya başlandığını bildirdi.
Mesleki yeterlilik sınavları yapılmaya başlandı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, sınavların Mesleki Yeterlilik Kurumunca (MYK) hazırlanan rehber doğrultusunda iş sağlığı-güvenliği ve hijyen kuralları çerçevesinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Sınav alanında görevli ve adaylardan başka kimse bulunmayacağını vurgulayan Selçuk, "Sınav merkezleri koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye uygun olarak dizayn edilecek. Buna ek olarak sınavlarımız kamera kaydı ile izlenecek ve tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol edilecek." ifadelerini kullandı.

"226 meslekten 143'üne zorunluluk getirildi"
Nitelikli ve belgeli iş gücüne önem verdiklerini, bu kapsamda MYK aracılığıyla 19 sektör ve 326 meslekte belgelendirme yapmak üzere 217 kuruluşun yetkilendirildiğini kaydeden Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu meslek standartlarını belirleme, nitelikli ve belgeli iş gücünü tesis etme çalışmalarımız devam ediyor. 'Tehlikeli' ve 'Çok tehlikeli' mesleklerde, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan sınavlarda başarılı olanlara Mesleki Yeterlilik Belgesi vermeyi sürdürüyoruz. Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluğu kapsamında, 226 meslekten 143'üne zorunluluk getirildi."

Kaynak: Haber Kaynağı
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