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Meslekte 40 yılı aşmış usatalar töreni

Ankara Mobilyacılar Odasının artık geleneksel hale getirerek 4 yılda bir düzenlediği “Meslekte 40 Yılı Aşmış Ustalar” töreninde yaşını almış ustalara plaket takdim edilerek duayen mobilya ve boya ustaları onure edildi.
Meslekte 40 yılı aşmış usatalar töreni

Ankara Mobilyacılar Odası (ANKAMOB) düzenlediği “Meslekte 40 Yılı Aşmış Ustalar”  töreni ile mobilya ve boya sektörüne yıllarını vermiş usta ve sanatkarları ile genç usta adaylarını bir araya getirdi. Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yiğiner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Yılmaz’ın katıldığı tören, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

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Geçmişten günümüze vefat eden ustalara Kuran okunması ve dua edilmesi ile devam eden programda Sitelerin 1970’lere ait TRT Arşivinde bulunan görüntüleri ile oluşturulan belgesel konuklara izletildi.

Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı; Gayemiz helal kazancı getirecek tüccar, usta ve sanatkâr ehlini yetiştirmektir. Eğer bir millet kendi tüccarını ustasını yetiştiremez ise her daim boynu büküktür. Bu sebeple Ahi Evran Hz. yolunda ustalarımız sanatkarlarımız ekmeklerini yoksulla bölüşmek üzere çalıştılar kazandılar bu mesleğe yıllarını verdiler, öğrendiler öğrettiler belki onlarca çırak yetiştirdiler. Şu anda evimize bu meslek sayesinde ekmek götürebiliyorsak bu mesleği bizim mesleğimiz haline getiren bize meslek öğreten ustalarımızın payı çok büyüktür, vefat edenlere Allah’tan rahmet, bizlerle olanlara sağlıklı hayırlı ömürler diliyorum.

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Oda üyelerinden en yaşını almış (86) ile en genç (19) üyeye verilen plaket ile başlayan törende sırası ile Ankara Mobilyacılar odasının doğum tarihi en eski olandan en yeni olana doğru 100 ustaya ve en genç ilk 50 üyeye plaket takdim edildi.

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