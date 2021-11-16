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Messi Akımına Keçiören de Katıldı

Fransa’nın PSG takımında forma giyen Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi Keçiören’de viral oldu. 
Messi Akımına Keçiören de Katıldı

Eyfel Kulesi önündeki pozuyla Türkiye genelinde viral olan Lionel Messi, Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Cumhuriyet Kulesi ve Estergon Kalesi’ne ait fotoğraflara yerleştirildi. Eyfel Kulesi ile Cumhuriyet Kulesi’nin ilişkilendirildiği paylaşımda, Estergon Kalesi fotoğrafıyla da Messi’nin doğru kalede olduğuna vurgu yapıldı. Keçiören Belediyesi tarafından Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Şimdi doğru kuleyi, doğru kaleyi buldun #Messi :)” denildi. 

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da Messili viral akımı ile Türk milletinin mizah anlayışını ilişkilendirerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türk milletinin mizah anlayışı kadim bir geçmişe sahip. Bu mizah anlayışımızı popüler kültürün getirdiği yeniliklerle harmanladığımızda gerek medyada gerekse sosyal medyada insanlarımızı gülümseten sıra dışı ve yaratıcı akımlar ortaya çıkabiliyor. Gençlerimiz hem caps hem de viral konusunda zekice işler ortaya koyuyorlar.”

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