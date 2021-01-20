Messi, Giorgio Armani ve Antonio Banderas'ın bulunduğu 'Turizm Özel Elçisi' listesinde bir Türk

Enerji ve turizm sektörlerinde farklı ülkelerde yatırımları bulunan Yükselir Grup şirketinin yönetim kurulu başkanı Yavuz Selim Yükselir, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından, "Turizm ve Otelcilik Sektörü Özel Elçisi" seçildi.

Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de olan Dünya Turizm Örgütünün 113'üncü genel kurul toplantısının ardından düzenlenen törende Yükselir'e "Turizm Özel Elçisi" unvanı, UNWTO Genel Sekreter Zurab Pololikashvili tarafından verildi.

Arjantinli futbolcu Lionel Messi, İtalyan modacı Giorgio Armani, İspanyol aktör Antonio Banderas, Mısırlı arkeolog Zahi Havass gibi dünyaca tanınmış isimlerin bulunduğu turizm özel elçileri listesine ilk defa bir Türk dahil oldu.

AA muhabirine açıklama yapan Yükselir, "Bu bizim onurumuz. Biz Türkiye'yi seviyoruz, ülkemizi her yerde temsil etmekten gurur duyuyoruz. Türkiye bizim sevdamız. Bizim ülkemiz, medeniyetimiz, insanlığımız Avrupa'nın boyunu aşar. Bir nebze de olsa Türkiye'nin dünyada lobisini yapabiliyorsak bu bizim onurumuzdur." dedi.

"Dünyada ilk defa bir Türk, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün turizm elçisi oldu. Bu çok önemli bir şey." diyen Yükselir, "Dil, din, ırk, mezhep, ülke ayırt etmiyoruz ve başarılı bir iş alanımız var. Müslümanlığımdan ve Türklüğümden hiçbir yerde şüphe duymadım. Her yerde de bunu vurguladım. Mutluyuz, gururluyuz. Umarım Türkiye'nin bu tip başarılarının devamı sağlıkta ve diğer sektörlerde de devam eder." ifadesini kullandı.

Koronavirüs salgını ile mücadele edilen bu dönemde hem turizm sektörünü hem de çalışanlarının durumunu güçlendirmek, küresel bir plan dahilinde yerel ekonomileri canlandırmak ve sürdürülebilir, çevre dostu turizmi yaygınlaştırmak için Dünya Turizm Örgütü ile ortak projeler gerçekleştireceklerini vurgulayan Yükselir, şöyle devam etti:

"Yükselir Grup olarak turizm sektöründe önemli projelerimiz var. Bu projeler yalnızca bina, tesis ya da çalışan değil. Dijitalleşme, verimlilik artışı ve doğal yaşam ile uyum başta olmak üzere birçok ilke üzerine inşa edilecek projelerimiz var. Bu alanda gerçekleştirdiğimiz öncü uygulamaların Dünya Turizm Örgütü tarafından takdirle karşılanması hem bizim hem de ülkemiz için gurur verici bir olay. Tecrübelerimizi sürdürülebilir turizm alanında globale taşımak için çalışmalara başlıyoruz."

Öte yandan 2018 yılından bu yana UNWTO'nun Genel Sekreteri olan Gürcü Zurab Pololikashvili, genel kurul toplantısında bir kez daha bu göreve seçildi.