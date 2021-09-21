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Messi, Metz maçında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak

Sezon başında Barcelona'dan ayrılarak PSG ile anlaşan 34 yaşındaki Lionel Messi, Fransa Ligue 1'de karşılaşacakları Metz maçında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak.
Messi, Metz maçında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak

Fransız kulübünün resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Lyon'a karşı oynadıkları maçta sol dizinden darbe alarak sakatlanan Lionel Messi'nin tedavisinin sürdüğü ve 48 saat sonra takip muayenesinin yapılacağı ifade edildi.

Açıklamaya göre, Arjantinli yıldız, çarşamba akşamı oynanacak Metz maçında forma giyemeyecek.

Fransa Ligue 1'de Lyon karşısında forma giyen Messi, maçta 76. dakikada oyundan çıkarılmıştı.

PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, yarın oynanacak Metz maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, Lyon'a karşı Messi'nin ilk yarı çok iyi oynadığı ama dizinden aldığı darbe sonrası ikinci yarı oyundan çıkardığını hatırlattı.

Bekleneni veremedi
Messi, Fransa Ligue 1'de oynadığı Lyon ve Reims maçlarında gol ve asist katkısı sunamadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge karşısında 90 dakika sahada kalan Messi, bu maçta da takımına gol ve asist katkısı veremeden maçı tamamladı.

Barcelona'nın altyapısından yetişen Messi, 17 sezon formasını giydiği İspanyol ekibiyle tüm kulvarlarda 778 maça çıktı ve 672 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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