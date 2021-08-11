Messi PSG'ye imza attı

Paris Saint Germain'e transfer olan Lionel Messi, düzenlenen basın toplantısında, resmi sözleşmeyi imzaladı.

Asrın transferi gerçekleşti. Efsanesi olduğu Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi, Paris Saint Germain'e transfer oldu.

Dün Paris şehrine gelen Messi, büyük bir coşkuyla karşılanmıştı. Paris ekibinde 30 numaralı formayı giyecek olan Lionel Messi, resmi sözleşmeyi imzalıyor.

PSG Başkanı Nasser El-Khelaifi;

"Dünya futbolu için tarihi bir gün. Herkes Leo'yu iyi tanıyor. Futbolu sihir gibi oynuyor ve onu izlerken futbolu ne kadar sevdiğimizi anlıyoruz."

"Hem biz hem de Leo, bu anlaşmanın olmasını çok istedik. Siz de bu anlaşmanın tamamlanması için fantastik bir iş çıkarttınız."

"Messi, tarihin en iyi oyuncularından biri. Dünyadaki en iyi oyuncuyu kadromuza kattığımızı düşünüyoruz."

LIONEL MESSI'NİN AÇIKLAMALARI

"Herkes Barcelona'dan ayrılışımın çok zor olduğunu biliyor ama buraya geldiğim için de çok mutluyum. Çok motiveyim, çok heyecanlıyım. Antrenmanlara başlamak ve takım arkadaşlarıma katılmak için sabırsızlanıyorum."

"Hala oynamak istiyorum, hala kazanmak istiyorum. Kulübün her kupa için savaşmaya hazır olduğunu hissediyorum."

"Neymar ve Mbappe'yle birlikte oynamak büyük bir mutluluk, kadromuzda harika oyuncular var. Çok eğleneceğiz."

"PSG hazır durumda. Ben yardım etmeye geldim. Şampiyonlar Ligi'ni bir kez daha kazanmak istiyorum. Birlikte bunu yapmaya çalışacağız."