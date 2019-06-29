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Mesut Özil Arsenal'den ayrılıyor iddiası

İtalyan basını, Arsenal'in Türk kökenli Alman topçusu Mesut Özil'i gözden çıkardığını ve maaşının da bir kısmını ödemeye hazır olduğunu yazdı. Haber, Fenerbahçeli taraftarlarda büyük heyecan yarattı
Mesut Özil Arsenal'den ayrılıyor iddiası

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınından CalcioMercato'da yer alan habere göre 2 yıllık sözleşmesi kalan yıldız oyuncuyu gözden çıkaran Arsenal, Mesut'un bir takımla anlaşması halinde maaşının bir kısmını da ödemeye hazır!

Topçular'dan senelik 18 milyon Euro kazanan Mesut'un İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Juventus ve Napoli'ye önerildiği ancak olumlu yanıt alınamadığı bu nedenle Türkiye seçeneğinin de gündemde olduğu belirtildi. Türkiye'de Mesut için adı geçen kulüpler için ise Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir olarak gösterildi. 30 yaşındaki yıldız için kiralama formülünün de masada olduğu kaydedildi.

FENERBAHÇELİLER HEYECANLANDI

Mesut Özil için ortaya atılan bu iddia özellikle Fenerbahçeli taraftarlarda büyük heyecan yarattı. Geçtiğimiz günlerde Fener Ol kampanyası için yapılan "WinWin" isimli televizyon programında da başkan Ali Koç, Mesut Özil'in bir gün Fenerbahçe'ye geleceğine dair iddialar için "Sözleşmesi varsa telefonla bağlanalım, 2 sene sonrası için söz alalım" ifadelerini kullanmıştı.

47 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

2013'ten bu yana Arsenal'de top koşturan 30 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Mesut Özil, 2013'ün Eylül ayında Real Madrid'den 47 milyon Euro'ya Londra ekibine transfer olmuştu.

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