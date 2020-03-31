Mesut Özil baba oldu

Mesut Özil'in kızı dünyaya geldi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil baba olduğunu açıkladı.

"RABBİM İNSANLIĞA HAYIRLI BİR EVLAT OLMASINI NASİP EDER İNŞALLAH"

Mesut Özil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şükürler olsun ki kızımız Eda sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah." ifadelerini kullandı.

Arsenal Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, Mesut ve eşi Amine Özil tebrik edilerek, "Arsenal ailesine hoşgeldin Eda." denildi.