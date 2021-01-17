Mesut Özil Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. KAP'a gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Mesut Özil'den açıklama: Fenerbahçe'me geldiğim için çok mutluyum

Fenerbahçe ile anlaşan Mesut Özil, açıklamalarda bulundu. Özil, bu gece ailesi ile İstanbul'a geleceğini söyleyerek "Fenerbahçe'me geldiğim için çok mutluyum" dedi.

NTV'de yayımlanan yüzde yüz futbol programında konuşan Mesut Özil çok heyecanlı olduğunu dile getirirken "Zaten konuşmalarımda da Fenerbahçeli olduğumu söylemiştim. Fenerbahçe'me geldiğim için çok mutluyum. Allah'a şükür bu transfer oldu. Çok mutluyum, heyecanlıyım. Fenerbahçeli olarak o formayı giymeyi Allah nasip etti. Gururla taşıyacağım. Fenerbahçe için elimden geleni yapacağım" dedi.

Rıdvan Dilmen'in "Antrenman durumun nasıl, takımla mı çalıştın?" sorusuna ise 32 yaşındaki oyuncu, "Hep as takımla antrenman yapıyordum. Son dönemde bir Almanya'ya uğradım, İngiltere'ye döndüğümde karantinadaydım. İdmanları evde yaptım. Bayağıdır maç oynamıyorum. Ama fizik olarak fit'im, bir sorun yok" yanıtını verdi.