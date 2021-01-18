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Mesut Özil Fenerbahçe'yi borsada sırtladı

Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe hisseleri, döviz cinsinden borçların yapılandırılması ve transfer haberlerine paralel yeni haftaya yükselişle başladı.
Mesut Özil Fenerbahçe'yi borsada sırtladı

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurmasının ardından Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe hisseleri saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 6 üzerinde 44,24 liradan işlem görüyor.

Ara transfer sezonuna hızlı başlayan Fenerbahçe, Borsa İstanbul'da da iyi bir performans sergiliyor.

Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe hisseleri, döviz cinsinden borçların yapılandırılması ve transfer haberlerine paralel yeni haftaya yükselişle başladı. Fenerbahçe hisseleri, Eylül 2020'den bu yana en yüksek seviye olan 45,90 lirayı test etti.

Analistler, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 50 değer kazanan Fenerbahçe hisselerinin söz konusu performansında Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in transferine ilişkin gelişmelerin önemli rol oynadığını söyledi.

Mesut Özil'le temasa geçildiğinin yerli ve yabancı basında yer bulmaya başlamasıyla birlikte Fenerbahçe hisselerinin yükseliş eğiliminde hareket ettiğini bildiren analistler, Fenerbahçe'nin ligde aldığı üst üste galibiyetlerle tekrar zirveye ortak olmasının da bu performansta etkili olduğunu ifade etti.

Analistler, Fenerbahçe'nin 61,9 milyon dolarlık döviz cinsinden borçlarını ortalama 7,43 lira üzerinden Türk lirasına çevirmesinin de kulübü mali açıdan rahatlatmasının beklendiğini aktardı.

Bununla birlikte, sarı-lacivertli kulüpten dün yapılan açıklamada, Macar stoper Attila Szalai ile 4,5 yıllık anlaşma imzalandığı bildirilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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