Mesut Özil Hatayspor maçının kadrosunda

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Atakaş Hatayspor maçı kadrosunda yer alacak.

Süper Lig'in 23. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak sarı-lacivertlilerin, Hatay kafilesi belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kafilede yıldız oyuncu Mesut Özil de yer aldı.

Mesut, böylece Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de ilk kez bir maçın kadrosuna dahil oldu.

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Jose Sosa ise Hatayspor maçının kafilesine alınmadı.

Sarı-lacivertlilerin, 21 kişilik maç kadrosu şöyle:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Uğur Kaan Yıldız, Nazım Sangare, Caner Erkin, Filip Novak, Sadık Çiftpınar, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Attila Szalai, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse.