Mesut Özil ve Rakibi Çin

15 aralık 2019 tarihli haber; Mesut Özil’in Doğu Türkistan paylaşımı Çin’i kızdırdı: Çinli devlet kanalı CCTV ani bir kararla Arsenal maçını yayından kaldırdı. Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, sosyal medyadaki paylaşımında Uygurlardan " zulme direnen mücahitler" diye söz etti. Özil, hem Çin'in mazlumlara yönelik baskı politikalarına hem de Müslüman ülkelerin sessiz kalmasına sitem etti. Mesut’un Doğu Türkistan paylaşımı mazlumlara desteğini bildirdiği mesajı şu şekilde:

Ey Doğu Türkistan... Ümmetin kanayan yarası, eziyetlere direnen mücahid ve mücahideler topluluğu, zorla İslam'dan uzaklaştırmaya çalışanlara karşı tek başına mücadele veren şanlı mü'minler... Kur'an'lar yakılıyor, camiler kapatılıyor, medreseler yasaklanıyor, din alimleri birer birer öldürülüyor, erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor, onların yerine Çinli erkekler ailelerine yerleştiriliyor, bacılar zorla Çinli erkeklerle evlendiriliyor... Tüm bunlara rağmen ümmet-i Muhammed suskun, sesi çıkmıyor. Müslümanlar sahiplenmiyor. Bilmezler mi ki zulme rıza zulümdür.

Hz. Ali ne güzel demiş; "zulme engel olamıyorsanız herkese duyurun". Batı medyası ve devletlerinde dahi bu olaylar haftalardır aylardır gündemdeyken Müslüman ülkeler ve medyaları nerede? Bilmezler mi ki zulmün olduğu yerde tarafsızlık namussuzluktur. Bilmezler mi ki yıllar sonra oradaki kardeşlerimizin bu acı günlere dair hatırlayacakları, zalimlerin işkenceleri değil biz Müslüman kardeşlerinin sessizliği olacaktır. Ya Rabbi Doğu Türkistan’daki kardeşlerimize yardım eyle. Şüphesiz ki Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.

Arsenal bu mesaj üzerine yaptığı açıklamalarda Özil'e destek çıkmadı ve kendi şahsi fikri diyerek Çin’le arayı bozmaktan çekindi ve korktu. Çin medyası paylaşımın yapıldığı zaman, Arsenal’in o haftaki Manchester city maçını programından çıkardı ve tepki olarak yayınlamaktan vazgeçti. O dönem gerçekten formsuz bir grafik çizen Mesut kadroya pek giremiyordu ama bu gelişmeler Arsenal’in işini kolaylaştırdı ve formsuzluğu bahane edilerek kadro dışı bırakıldı. Çin medyası dünyanın en prestijli ligi olan İngiliz premier lig sayesinde iyi gelir elde ediyor Arsenal da Çin'in kalabalık nüfusu sayesinde oradan çok iyi yayın gelirleri kaldırıyordu. Özil'in Doğu Türkistan duyarı karşılığında İngiliz televizyonu ve Çin medyası restleşti; ya Mesut’u gönder yada en kaymaklı gelirinden vazgeç. Kulüp için Çin'deki gelir tabii ki bir futbolcudan daha önemliydi ve onu yavaş yavaş kulüpten uzaklaştırdılar.

6 ocak 2021... Gazetelere ve tüm spor camiasına bir son dakika gelişmesi düştü, neredeyse tüm sporseverler için ayın hatta senenin ne önemli gelişmesiydi bu; Mesut Özil Fenerbahçe'ye doğru

Türk futbolseverlerin kimi onu Almanya milli takımı seçmesi yüzünden kimi Türkiye'ye gol atmasından kimi de rakip takımın taraftarı olduğu için Fenerbahçe'ye transfer olmasından dolayı sevmiyor. Fenerbahçe'ye geldiğinde dünyada en çok asist yapan 5 futbolcudan biriydi ve böyle büyük şöhret sahibinin yaptığı Doğu Türkistan paylaşımı belki Avrupa’nın elit takımlarında sürebilecek kariyerinin sonu oldu ama bu duruş büyük bir saygıyı hakediyor. C. Ronaldo'nun beni en büyük golcülerden biri yaptı dediği kişi, bu ünü ile sadece twitterdan yaptığı paylaşımla elinden geleni yapmıştır ve bedelini deyim yerindeyse kariyerini bitirerek ödemiştir. Çin’deki yayın gelirleri için Mesut’u gönderen ve zulmün safında yer alan Arsenal, bir İngiliz kulübü olarak kendine yakışanı yapmıştır. Tabii ki işin bir başka boyutu olarak tüm Fenerbahçeliler gibi bende şuan ki durumdan yani Özil'in Fener'e kaptanlık yapmasından epey memnunum.