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Mesut Özil'e bıçakla saldırı girişimi

Arsenal'in Türk asıllı oyuncusu Mesut Özil ve takım arkadaşı Sead Kolasinac, İngiltere'nin başkenti Londra'da saldırıya uğradı.
Mesut Özil'e bıçakla saldırı girişimi

İngiltere basınında yer alan habere göre, Mesut Özil ve takım arkadaşı Sead Kolasinac'a İngiltere'nin başkenti Londra'da bir restoran çıkışında eli bıçaklı kişi ya da kişiler tarafından saldırı girişiminde bulunuldu. Başında kask bulunan bıçaklı kişi ile Özil ve Kolasinac arasında arbede yaşandı. Çevredekilerin endişe dolu bakışları arasında yaşanan gerginlik sırasında Özil, aracına girerken, Kolasinac'in ise bir süre daha saldırıganla mücadele ettiği görüldü.

Olaydan sonra gasp amacıyla saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen kasklı saldırgan, motosikletle bölgeden uzaklaştı.

Özil ve Kolasinac'in yara almadan kurtulduğu saldırıdının ardından polis, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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