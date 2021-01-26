  • BIST 1.540
  • Altın 439,597
  • Dolar 7,3778
  • Euro 8,9483
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 8 °C
»

Mesut Özil'in imza töreni yarın gerçekleştirilecek

Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Arsenal takımından renklerine bağladığı dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in imza töreni yarın gerçekleştirilecek.
Mesut Özil'in imza töreni yarın gerçekleştirilecek

Transferi uzun süre konuşulan 32 yaşındaki oyuncunun imza töreni saat 15.00'te başlayacak.

İstanbul'a gelişi esnasında hakkında birçok paylaşım yapılan yıldız oyuncunun imza törenine de basın mensupları büyük ilgi gösterdi.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak Mesut'un imza törenine, 64 farklı kuruluş, 132 basın mensubunun yanı sıra 10 yabancı kurum akreditasyon başvurusunda bulundu.

Mesut Özil, törende Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ligin ilk yarında en fazla penaltı kazanan takım Çaykur Rizespor oldu26 Ocak 2021 Salı 12:01
  • En gollü ligler Bundesliga ve Serie A, Süper Lig ise 3'üncü26 Ocak 2021 Salı 12:01
  • Galatasaray'ın en istikrarlı ismi Taylan Antalyalı oldu26 Ocak 2021 Salı 12:00
  • Antalyaspor ilk yarıyı beş maçlık yenilmezlik serisiyle tamamladı26 Ocak 2021 Salı 11:59
  • Süper Lig'in en centilmeni Göztepe26 Ocak 2021 Salı 11:59
  • İstanbul'da 'süper' maç26 Ocak 2021 Salı 11:58
  • Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Büyükekşi: Talihsizlikler olmasa belki de ligin zirvesindeydik26 Ocak 2021 Salı 11:57
  • Göztepe'de Burak Süleyman eski takımı Kocaelispor'a kiralandı26 Ocak 2021 Salı 10:44
  • NBA'de Cedi'nin 20 sayısı Cavaliers'ın galibiyetine yetmedi26 Ocak 2021 Salı 10:44
  • TFF Süper Kupa sahibini buluyor26 Ocak 2021 Salı 10:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti