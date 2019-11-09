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Mesut'un saldırganına 10 yıl hapis

Arsenal'in yıldızları Mesut Özil ve Kolasinac'a bıçakla saldırıp lüks saatlerini çalmaya çalışan saldırganlardan Ashley Smith'e 10 yıl hapis cezası verildi.
Mesut'un saldırganına 10 yıl hapis

Mesut Özil ve Sead Kolasinac'a motorsikletle gasp etmeye çalışan ve iki oyuncuyu bıçakla tehdit eden Ashley Smith (30) ve kendine yardım eden Jordan Northover (26) hakim karşısına çıktı.

10 YIL HAPİS CEZASI

İki saldırgan da suçlarını itiraf ederken, bıçakla Sead Kolisinac'a saldıran Ashley Smith'e 10 yıl hapis cezası verildi. Olay anında Smith'e yardım ettiğini itiraf eden Jordan Northover'in kararı ise sonraya bırakıldı.

Hakim, futbolculardan 200 bin sterlin değerindeki saati çalmaya çalıştıklarını itiraf eden saldırganın "dehşet verici" bir sabıka kaydı bulunduğunu vurguladı. 38 ayrı suç kaydı bulunan ve 20'sinden hüküm yiyen saldırgana 10 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca sanığın verilen maddi hasar nedeniyle 181 sterlin ödemesine hükmedildi.

Saldırganın hırsızlık nedeniyle 2017 yılında 42 ay hapis cezasına mahkum edildiği ve futbolcuları soymaya çalıştığı dönemde şartlı olarak serbest bırakıldığı belirtildi.

MESUT, TÜRK LOKANTASINA SIĞINMIŞTI

25 Temmuz'da Jordan Northover ve Ashley Smith, motosikletle Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin de içinde bulunduğu otomobili takip etmiş, Kolasinac araçtan inerek maskeli ve bıçaklı saldırganları uzaklaştırmaya çalışmıştı. Mesut Özil ise bir Türk lokantasına sığınmıştı.

Olay sonrası Özil ve Kolasinac, güvenlik gerekçesiyle Arsenal'in bu sezonki ilk lig maçında kadroya alınmamıştı.

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