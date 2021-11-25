Metaverse Gölgesinde İnternet Sorunları

2022 yılına çok az bir zaman kaldı. Biz hâla internet bağlantı sorununa çözüm olarak, modem kablosunu tak çıkar yapıyoruz. Yeni bir çağa girilirken, neden yerimizde sayıyoruz? Kazandığımız para bize yetiyor mu? Yoksa işimizi doğru mu yapmıyoruz? Soru çok ama cevaplar hep çelişkili.

Çok uzağa gitmeyeceğim. Birkaç hafta önce yeni evime internet bağlatmak istedim. Şuan oturduğum evimde 2 internet kullanıyorum. Mecburen internet taşıma işlemi yapacağım. Bunun için müşteri temsilciler ile görüştüm. Yaptığım görüşmelerde; ADSL bağlantısı taşıma işlemi için 15 iş günü süresi, VDSL bağlantısı taşıma işlemi için ise 6 iş günü bekleme zamanı olduğunu söylediler.

Napıyoruz biz? Yıl 2022 olacak? Bu sadece benim sorunum. Benim gibi günde binlerce insan, internet taşıma sorunu ve bağlantı hatası yaşıyor. Yeni dünya düzeni Metaverse ve Metaverse ötesinde yaşamaya başlayacak iken; biz neden hala fiber diye kandırılıp, saçma sapan internet paketlerine para ödüyoruz? Veya internet taşıma işlemlerinde neden bu kadar süre beklememiz zorunlu? Yoksa kandırılmaya mahkum muyuz? Bu konuda kafamı kurcalayan çok soru var. Ama cevabı benim kendi, kendime vermem elbette doğru değil.

Dünya akıllı telefon sistemine geçtiğinde de aynı olay yaşandı. Avrupa ülkeleri sabah akşam; java telefonlar, android ve windows işletim sistemine sahip telefonların üretimini yaparken... Biz sadece izledik ve "yeni çıkan model" diye ağzımızın suyunu akıtarak, gittik telefon aldık. Üstelik taksit ve kredi ile... Çünkü üretim yapamadığımız gibi, satın almaya da mahkum kaldık.

Dünya genelinde Metaverse çılgınlığı yaşanırken, biz yine o treni kaçıracağız gibi görünüyor. Çünkü treni kaçırıp, "akılsız başın derdini ayaklar çeker" deyiminden yola çıkarak; trene yetişmeye çalışır gibi yaşamaya çok ama çok alıştık.. Çünkü biz hep geç kaldık, geç kalmaya alıştık. Siz Metaverse çağına gidin, ben bir modem resetleyip geliyorum...