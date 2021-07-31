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Mete Gazoz olimpiyat şampiyonu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda final maçında milli okçu Mete Gazoz, İtalyan Mauro Nespoli'yi yenerek olimpiyat şampiyonu oldu. 22 yaşındaki sporcumuz böylelikle, okçulukta olimpiyat tarihimizin ilk madalyasını kazandırmış oldu.
Mete Gazoz olimpiyat şampiyonu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenen milli okçu Mete Gazoz, altın madalya kazandı.

Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack'ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükselmişti.

Milli okçu, sabah seansında son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth'u geçerek çeyrek finale kaldı. 22 yaşındaki Mete Gazoz, bu turda da dünya sıralamasında 1 numara olan ABD'li Brady Ellison'u eledi ve yarı finale adını yazdırdı.

Yarı finalde de Japon Takaharu Furukawa'yı mağlup ederek finalist olan Mete Gazoz, İtalyan Mauro Nespoli ile altın madalya maçına çıktı.

Takımda Londra 2012'de altın madalya alan, dünya ve Avrupa şampiyonu rakibi karşısında Mete, maça iyi başlayamadı. İlk set 26 puan atan Mete, rakibinin 29'a ulaşmasıyla 2-0 geri düştü. İkinci set 28-28'lik eşitlikle tamamlanınca sporcular 1'er puan aldı.

Müsabakanın üçüncü setini 27-26 alan ay-yıldızlı sporcu, genel skorda 3-3 beraberliği sağladı. Dördüncü sette iki sporcu da üst düzey atışlar yaptı. 29-29 sona eren setin ardından genel skorda beraberlik sürdü: 4-4.

Kazanan sporcunun olimpiyat şampiyonu olacağı beşinci sete Mete 9, Nespoli ise 8 atarak başladı. İki sporcu da ikinci atışlarında 10 puanı buldu.

Son atışında 10 puan atan Mete, rakibinin atışını beklemeden genel skorda 6-4 üstünlük kurarak maçı 6-4 aldı ve altın madalyaya uzandı.

Gümüş madalya Nespoli'ye giderken, bronz madalya Japon Takaharu Furukawa'nın oldu.

"RİO'DAN SONRA SÖZ VERMİŞTİM, BAŞARDIM"

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, tarihi zafer sonrası şunları söyledi:

"Çok mutluyum. Rio 2016 bittiğinde ilk röportajımda. Tokyo'da altın madalya kazanacağım demiş ve söz vermiştim. Çok mutluyum. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim."

Spor psikoloğu istedi, Bakan Kasapoğlu tribüne çıkmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor psikoloğunun önerisi üzerine karşılaşmayı tribünden seyretmedi.

Karşılaşma öncesi Yumenoshima Okçuluk Alanı'na gelen Bakan Kasapoğlu, psikolog Cem Doğuhan Gizep'in önerisi üzerine tribüne çıkamadı. Karşılaşmayı kapalı bir alanda takip eden Kasapoğlu, müsabakanın sona ermesiyle tribüne gelerek Mete'nin şampiyonluğuyla büyük sevinç yaşadı.

Mete Gazoz'un bugünkü karşılaşmalarını Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener de yerinde izledi.

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