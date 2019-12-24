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Meteoroloji açıkladı: Ankara’ya kar geliyor

Başkent’te yarın beklenen kar yağışı öncesi gazetemize konuşan Meteoroloji yetkilisi Ahmet Uçar, “Yağış gündüz karla karışık akşam kar şeklinde olacak. Ancak önümüzdeki 4 gün boyunca Başkent’te hayatı etkileyecek kar yağışı beklenmiyor” dedi. 
Meteoroloji açıkladı: Ankara’ya kar geliyor

Aralık ayının sonlarına gelirken yurdun Batı ve İç bölgelerinde sağanak yağış, Doğu bölgelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Havanın soğumasıyla beraber İç Anadolu’da da kar yağışı yarından itibaren beklenirken Başkent’in ne zaman karla buluşacağını gazetemize anlatan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Müdürü Ahmet Uçar, “Yarın akşam saatlerinden itibaren Ankara’da yağış kara döner ancak beyaz örtü yapmaz “dedi. Uçar, önümüzdeki 4 gün boyunca Başkent’te kar yağışının hafif şekilde görüleceği bilgisini verdi. 

KAR YAĞAR AMA BEYAZ ÖRTÜ YAPMAZ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Müdürü Ahmet Uçar, Başkent’te önümüzdeki 4 gün boyunca görülmesi beklenen hava durumunu değerlendirerek gazetemize şunları aktardı: 

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“Perşembe günü Ankara’da karla karışık yağmur bekliyoruz. Akşam saatlerinden sonra yağışın kara döneceğini tahmin ediyoruz. Fakat bu yağış hayatı olumsuz etkileyecek şekilde olmaz. Yani beyaz örtü yapmaz, karı havada göreceğiz diyebiliriz. Sonuç olarak önümüzdeki 3-4 gün boyunca hayatı olumsuz etkileyecek bir kar yağışı Başkent’te beklenmiyor.” 

SENEDEN SENEYE KARIN GELİŞİ DEĞİŞEBİLİR

Kar yağışının bazı seneler Kasım ayında gelebileceği gibi Ocak ayına da sarkabileceğini ifade eden Uçar, “Kar yağışı bazı seneler Kasım ayında gelebilir, bazı seneler Ocak ayına kadar sarkabilir. Bu sene havalar kısmen mevsim normallerinin üzerinde sıcak seyretti. O yüzden istenilen kar yağışı yurdun İç ve Batı bölgelerinde meydana gelmedi. Ama bundan sonra gelmeyeceği anlamına gelmez. Bundan sonra yine kar yağışı göreceğiz. Yurdumuz bugünden itibaren 1 hafta boyunca kış şartlarını yaşayacak. Fakat Ankara’da kar yağışı yoğun olmasa da İç Anadolu’nun diğer bölgelerinde özellikle doğusunda Kayseri’de kış şartları yaşanacak, kar yağışı etkili olacak” diye konuştu. 

KAR MART NİSAN’A KADAR GÖRÜLEBİLİR

Kışın geç gelip geç gideceği yönünde algının bir halk terimi olduğunu ifade eden Uçar, “Kış geç geldi, geç gider anlayışı halk terimidir. Normalde kar yağışları Ankara’da Mart Nisan aylarında da görülebilir. Nisan’ın ayında daha önce pek çok kez karşılaştığımız oldu yine olursa şaşırmak lazım. Fakat bu yıldan yıla değişir. Bu sene kış hava sıcaklıklarının kış periyodunda uzun yıllar ortalamalarına göre daha sıcak geçeceğini tahmin ediyorduk.  Şu an tahmin ettiğimiz gibi öyle devam ediyor” şeklinde konuştu. 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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