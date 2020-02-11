Meteoroloji bölge bölge uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, Güney Ege kıyıları, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ile 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusu ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Çok bulutlu, hafif yağmurlu
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Aydın ve Muğla çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DENİZLİ °C, 12°C
Çok bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KÜTAHYA °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
MUĞLA °C, 8°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Batı Akdeniz kıyıları ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
HATAY °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 1°C
Çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 4°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde kadar aralıklı ve hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
KAYSERİ °C, 1°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
SİVAS °C, -5°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 10°C
Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU °C, 3°C
Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı
SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
TOKAT °C, 1°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Erzincan, Tunceli ve Malatya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -7°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
VAN °C, -6°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİİRT °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.