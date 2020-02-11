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Meteoroloji bölge bölge uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Şubat Salı günü için yağış, çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu.
Meteoroloji bölge bölge uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, Güney Ege kıyıları, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

 

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ile 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

 

UYARILAR

 

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

 

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

 

BÖLGELERİMİZDE HAVA

 

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusu ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

 

EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

 

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu

 

KIRKLARELİ °C, 14°C
Çok bulutlu, hafif yağmurlu

 

KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu

 

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Aydın ve Muğla çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

 

DENİZLİ °C, 12°C
Çok bulutlu

 

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

 

KÜTAHYA °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

 

MUĞLA °C, 8°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı

 

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Batı Akdeniz kıyıları ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

 

ADANA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

 

ANTALYA °C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı

 

HATAY °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif yağmur ve sağanak yağışlı

 

ISPARTA °C, 1°C
Çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

 

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

 

ANKARA °C, 4°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde kadar aralıklı ve hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

 

ESKİŞEHİR °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

 

KAYSERİ °C, 1°C
Çok bulutlu, kar yağışlı

 

SİVAS °C, -5°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

 

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

 

BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

 

DÜZCE °C, 10°C
Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

 

KASTAMONU °C, 3°C
Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

 

ZONGULDAK °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

 

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

 

AMASYA °C, 4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

 

SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

 

TOKAT °C, 1°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

 

TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

 

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Erzincan, Tunceli ve Malatya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

 

ERZURUM °C, -7°C
Parçalı ve çok bulutlu

 

KARS °C, -7°C
Parçalı ve çok bulutlu

 

MALATYA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

 

VAN °C, -6°C
Parçalı ve çok bulutlu

 

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

 

DİYARBAKIR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

 

GAZİANTEP °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

 

SİİRT °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

 

ŞANLIURFA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

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