Meteoroloji Genel Müdürlüğü çok sayıda personel alacak. Alınacak olan personeller sözleşmeli olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru tarih ve koşulları haberimizde:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü çok sayıda personel alacak.

Alınacak olan personeller sözleşmeli olacak ve müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde görev yapacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru tarih ve koşulları şöyle:

Toplamda 89 adet Mühendis ve 11 adet de Büro Personeli alınacak. Alımda KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınacak. Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesinde 27.10.2021 tarihi itibariyle yayınlanacak. Başvurular 2 Kasım’a kadar sürecek.

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