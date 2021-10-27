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Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru tarih ve koşulları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü çok sayıda personel alacak. Alınacak olan personeller sözleşmeli olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru tarih ve koşulları haberimizde:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru tarih ve koşulları

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü çok sayıda personel alacak. 

Alınacak olan personeller sözleşmeli olacak ve müdürlüğün merkez  ve  taşra  teşkilatı  hizmet  birimlerinde görev yapacak. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru tarih ve koşulları şöyle:

Toplamda 89 adet Mühendis ve 11 adet de Büro Personeli alınacak. Alımda KPSS  (B)  grubu  puan  sıralaması  esas  alınacak. Tercih   Kılavuzu,   ÖSYM’nin   internet   sitesinde   27.10.2021   tarihi   itibariyle yayınlanacak. Başvurular 2 Kasım’a kadar sürecek. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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