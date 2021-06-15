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Meteoroloji il il duyurdu! Sel ve su baskını uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısı ile batı ve orta Karadeniz sağanak yağışlı. Yağışların Trakya, orta Karadeniz ve batı Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji il il duyurdu! Sel ve su baskını uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Adana'nın kuzey kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Giresun, Trabzon, Rize'nin iç kesimleri, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç kesimleri, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinde, gece saatlerinde Trakya ile Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, iç ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç kesimleri, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinde, gece saatlerinde Trakya ile Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Avrupa yakası başta olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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