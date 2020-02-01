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Meteoroloji son tahminleri paylaştı

Meteorolojiden yapılan son hava tahminlerine göre Türkiye'nin batısına bu sene bir türlü gelmeyen kış önümüzdeki günlerde de etkisini sadece doğu illerimizde göstermeye devam edecek. İç ve batı kesimlerde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artacak.
Meteoroloji son tahminleri paylaştı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu (Konya ve Karaman dışında), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden, güney ve doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 6

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 12

İzmir: Az bulutlu 17

Adana: Parçalı bulutlu 15

Antalya: Az bulutlu 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu 11

Trabzon: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı eksi (-) 3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 6

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