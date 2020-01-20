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Meteoroloji tarih verdi: Ankara'ya kar geliyor

İstanbul'da bugünden itibaren sıcaklıklar düşecek. Meteoroloji Perşembe ve cuma günü Marmara'da kar yağışı Ankara'da ise bugün hafif kar yağışı olacağını duyurdu.
Meteoroloji tarih verdi: Ankara'ya kar geliyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sağanak yağışların; Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yarın Doğu Karadeniz ise kuvvetli yağış bekleniyor.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Marmara'da etkili olacak rüzgar hava sıcaklıklarını da hissedilen derecede düşürecek.

İÇ ANADOLU'DA BUZLANMA VE DON
İç Anadolu Bölgesi'nde etkili olan basınç değişimleri ile özellikle sabah saatlerinde don hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji, bölge halkını buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.

İSTANBUL HAVA DURUMU: SICAKLIK DÜŞÜYOR KAR GELİYOR
İstanbul'a dün başlayan ve etkisini sürdürecek olan yağışlı hava, bugün kuvvetli rüzgar ile birleşince hissedilen sıcaklığı oldukça düşürecek.

Salı günü etkisini kaybetmesi beklenen rüzgarın Akdeniz Bölgesi'nde devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, başta İstanbul olmak üzere perşembe ve cuma günü Marmara Bölgesi'nde kar yağışı bekleniyor.

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı 2

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7

İzmir: Parçalı bulutlu 10

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı 14

Antalya: Parçalı bulutlu 15

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu 8

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 6

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