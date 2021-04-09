  • BIST 1.413
  • Altın 458,301
  • Dolar 8,1554
  • Euro 9,7031
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 3 °C
»

Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da kar sürprizi

İstanbul için yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından bu sabah kentin bazı bölgelerinde dolu bazı bölgelerinde ise sulu kar etkili oldu.
Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da kar sürprizi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yapılmıştı. Yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam eden yağış için ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalara karşı dikkat uyarısı yapılmıştı.

Yağmurun ardından bu sabah kentin bazı bölgelerinde dolu bazı bölgelerinde ise sulu kar etkili oldu. Dolu yağışıyla birlikte araçların üzeri dolu taneleri kapladı. İşlerine gitmek üzere yollara düşen vatandaşlar ise dolu ve kar yağışından şemsilerini açarak korundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İnşaatta elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi09 Nisan 2021 Cuma 05:12
  • Tarlaya su kuyusu açmak istedi, toprak altında kalarak öldü09 Nisan 2021 Cuma 05:12
  • İş merkezinin çatısında yangın çıktı; meraklı kalabalık tedbirleri hiçe saydı09 Nisan 2021 Cuma 05:11
  • Adıyaman'da, takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı09 Nisan 2021 Cuma 05:09
  • Gelin arabasının karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı09 Nisan 2021 Cuma 05:08
  • Ankara'da damar yolu açılmış 30 köpek ölüsü bulundu09 Nisan 2021 Cuma 05:06
  • Kontrolden çıkan cip, park halindeki otomobilin üzerine çıktı09 Nisan 2021 Cuma 05:06
  • Manisa’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı09 Nisan 2021 Cuma 05:05
  • Tekstil fabrikasında çıkan yangın korkuttu09 Nisan 2021 Cuma 05:03
  • "Kimse benimle ilgilenmiyor" diyerek 5'inci kattan atlayan kadın, hava yastığı sayesinde kurtuldu09 Nisan 2021 Cuma 05:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti