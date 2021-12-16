  • BIST 2.186,46
  • Altın 863.34683
  • Dolar 15.1728
  • Euro 17.1374
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 2 °C
»

Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da kar yağışı etkisini gösteriyor

Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de yüksek kesimlere mevsimin ilk kar yağışı sabah saatlerinde başladı.
Meteoroloji uyarmıştı: İstanbul'da kar yağışı etkisini gösteriyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'a soğuk ve yağışlı hava uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarıların ardından dün akşam saatlerinde Silivri'nin bazı köylerinden kar İstanbul'a giriş yapmıştı.

Günün ilk ışıklarında havanın da iyice soğumasıyla Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de mevsimin ilk kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde yola çıkan bazı vatandaşlar ise Beylikdüzü son durak metrobüs üst geçidinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda; “Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de devam eden yağışların etkisini arttırarak Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, İstanbul`un kuzey ve doğu ilçeleri, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da kuvvetli (30-60 kg/m2/12 saat) olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü zamanla 800 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor” denildi.

Yapılan uyarıda kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

İSTANBUL KRİTİK TARİH

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan haftalık hava durumu verilerinde ise 20 Aralık pazartesi gününden itibaren İstanbul ve birçok ilde kuvvetli yağışların karla karışık olarak görülmesi bekleniyor.

Öte yandan, İstanbul için yapılan uyarıların ardından İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. İDO'nun internet sitesinde yer alan duyurularda olumsuz hava koşulları nedeniyle Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19.01 seferinin iptal edildiği aktarıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Geri manevra yapan otomobilin altında kalan Yusuf Çınar, hayatını kaybetti15 Aralık 2021 Çarşamba 20:37
  • PAÜ Rektörü, gıda zehirlenmesinden hastaneye kaldırıldı15 Aralık 2021 Çarşamba 19:42
  • Trabzon’da halk ozanı Yunus Emre şiirlerle anıldı15 Aralık 2021 Çarşamba 19:39
  • Tekneleri alabora olan 3 balıkçı kurtarıldı15 Aralık 2021 Çarşamba 18:45
  • Zonguldak'ta heyelan anında yaşanan panik kamerada15 Aralık 2021 Çarşamba 17:10
  • Metrodaki mucize kurtuluş, trenin altından yürüyerek çıktı15 Aralık 2021 Çarşamba 17:09
  • Adliye binası, sokak kedisi Ziya'nın yuvası oldu15 Aralık 2021 Çarşamba 13:21
  • Kar kalınlığı 30 santime ulaştı15 Aralık 2021 Çarşamba 12:59
  • Alarm verildi Kar geliyor, İstanbul ve Ankara dahil15 Aralık 2021 Çarşamba 10:08
  • Kartalkaya'da kar etkili oluyor15 Aralık 2021 Çarşamba 10:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti