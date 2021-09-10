Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sağanak yağış başladı

İstanbul'da uyarısı yapılan sağanak yağış gece saatlerinden itibaren başladı. Yağış ilin birçok noktasında devam ediyor.

İstanbul'da uyarısı yapılan sağanak yağış gece saatlerinden itibaren başladı. Yağış ilin birçok noktasında devam ediyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 60'A YAKLAŞTI

İstanbul’da gece saatlerinden itibaren sabah saatlerine kadar etkili olan yağış nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu.

İBB Trafik uygulamasına göre trafik yoğunluğu yüzde 63’e ulaştı. Halıcıoğlu Köprüsü Mevkiindeki trafik yoğunluğunda Ankara ve Edirne istikametinde araç yoğunluğu kameralara yansıdı.



METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden şu açıklama yapıldı:

Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve 7Bilecik'in kuzey ve batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²/12 saat) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

10.09.2021 Cuma günü sabah ilk saatlerde Avrupa Yakası’nda başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların zamanla kuvvetini artırarak İstanbul il genelinde gece saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2/12 saat) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 28, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR: 26, Parçalı çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ÇANAKKALE: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR: 24, Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MANİSA: 28, Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ADANA: 33, Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 29, Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 30, Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu.

MERSİN: 32, Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 24, Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.

KONYA: 28, Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.

BOLU: 22, Parçalı bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.

SİNOP: 25, Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı.

SAMSUN: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı.

TRABZON: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı.

ERZURUM: 30, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: 27, Parçalı bulutlu.

MALATYA: 34, Parçalı ve az bulutlu.

VAN: 27, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 37, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 37, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 35, Az bulutlu ve açık.

AFAD'DAN 7 İLE UYARI

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren İstanbul'da çok kuvvetli yağış beklendiği belirtilerek, sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

AFAD, bir başka duyurusunda ise gece saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde de kuvvetli yağış beklendiğini kaydederek, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmasını istedi.