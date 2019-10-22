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Meteoroloji yoğun yağış ve sis için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi: 22 Ekim çok bulutlu ve yağışlı geçecek.
Meteoroloji yoğun yağış ve sis için uyardı

Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'da, bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

METEOROLOJİ AÇIKLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 22 Ekim Salı günü ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

KARADENİZ YAĞIŞLI

Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL SİSE ALIŞTI

Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor.

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