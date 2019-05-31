  • BIST 89.791
  • Altın 244,433
  • Dolar 5,8421
  • Euro 6,5146
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 29 °C
»

Meteorolojiden 15 ile yağış uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Ankara, Sivas, Bolu, Karabük, Tokat, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteorolojiden 15 ile yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Ankara, Sivas, Bolu, Karabük, Tokat, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.

Havanın diğer bölgelerde az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Denizlerde fırtına beklenmezken, rüzgarın Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bayramda Ankara'da ulaşım ücretsiz olacak31 Mayıs 2019 Cuma 13:30
  • UBER, Türkiye'den çekilme kararı aldı mı?31 Mayıs 2019 Cuma 13:26
  • Bayram boyunca toplu ulaşım ve İSPARK ücretsiz31 Mayıs 2019 Cuma 13:22
  • Dışişleri'nden S-400 ve F-35 açıklaması: Teklifimiz hala geçerlidir31 Mayıs 2019 Cuma 12:13
  • Bayramda 'betonsuz turizm' ilgi görüyor31 Mayıs 2019 Cuma 11:33
  • 'Tatilde yakıt masrafını yüzde 15 azaltmak mümkün'31 Mayıs 2019 Cuma 11:30
  • İnternet kullanıcıları YouTube'un denetlenmesini istiyor31 Mayıs 2019 Cuma 11:24
  • Tatile çıkacak sürücülere 'hayat kurtaran' uyarılar31 Mayıs 2019 Cuma 11:23
  • Bu hafta 9 film vizyona girdi31 Mayıs 2019 Cuma 11:18
  • Türkiye ve dünya gündemi - 31 Mayıs 201931 Mayıs 2019 Cuma 11:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti