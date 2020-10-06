Meteoroloji'den 2 bölgeyi saat verip uyardı!

Meteoroloji'den toz taşınımına ilişkin şu uyarı yapıldı:
"Ülkemizin batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"
18.00-24.00 SAATLERİ ARASINA DİKKAT
Meteoroloji tarafından paylaşılan görselde, toz taşınımının 18.00-24.00 saatleri olacağına dikkat çekildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan diğer açıklamada ise şöyle denildi:
Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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