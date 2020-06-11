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Meteoroloji'den 20 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Karadeniz, İç Anadolu ve Marmara bölgelerinde bulunan 20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji'den 20 il için kuvvetli yağış uyarısı

Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Marmara'nın güney ve batısında yarın yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

20 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISIM

eteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Sinop, Zonguldak ve Bartın illerinin iç kesimleri), Marmara'nın güney ve batısı (Bursa, Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın batı ilçeleri ve Çanakkale'nin doğu ilçeleri) ile İç Anadolu'nun kuzeyinde (Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat) yarın öğleden önce yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

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