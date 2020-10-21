  • BIST 1.210
  • Altın 483,334
  • Dolar 7,8102
  • Euro 9,2642
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 12 °C
»

Meteoroloji'den 4 bölge için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, batı Akdeniz ile doğu Karadeniz sağanak yağışlı, diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Marmara'da sıcaklıklar 1 ila 3 derece artarken, Ege'de 1 ile 3 derece düşecek
Meteoroloji'den 4 bölge için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Konya ve Karaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, güneybatı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 19°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ANKARA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C
Çok bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılar'21 Ekim 2020 Çarşamba 09:18
  • Rusya'dan 'Türk ve Mısır donanmalarını yendik, Yunanistan bağımsız oldu' paylaşımı21 Ekim 2020 Çarşamba 09:17
  • Azerbaycan'da 'ele geçirilen köylere BAYRAKTAR adı verilsin' önerisi21 Ekim 2020 Çarşamba 09:16
  • BTK’dan eSIM açıklaması geldi!21 Ekim 2020 Çarşamba 09:16
  • Türkiye ve dünya gündemi21 Ekim 2020 Çarşamba 09:15
  • Gine'de geçici sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Conde 4 bölgede rakiplerinin önüne geçti21 Ekim 2020 Çarşamba 09:12
  • Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor21 Ekim 2020 Çarşamba 09:11
  • Bakım merkezlerinden hizmet alma şartlarında değişiklik21 Ekim 2020 Çarşamba 09:10
  • Türkiye ihtiyaç sahibi ülkelere un ve bakliyat gönderecek21 Ekim 2020 Çarşamba 09:09
  • İnsan kafatasında yeni bir organ bulundu20 Ekim 2020 Salı 23:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti