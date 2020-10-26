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Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı

Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün ülke genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması, batı kesimlerde ise yer yer çok bulutlu geçmesi öngörülüyor. 

Sabah saatlerinde Marmara Bölgesi'nde pus ve sis tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa, akşam saatlerinden sonra da Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Rüzgarın ise güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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