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Meteoroloji'den 8 il için 'aşırı' yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop çevreleri için bugün ve yarın aşırı yağış uyarısında bulundu. Erzurum, Erzincan, Ardahan, Tunceli, Ağrı ve Iğdır'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji'den 8 il için 'aşırı' yağış uyarısı

Kastamonu’nun kuzeyi ile Sinop çevrelerinde bugün ve yarın yer yer aşırı (100 kilogram/metrekare üzeri/12 saat) yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kastamonu Abana’da 122, Bozkurt’ta 118, İnebolu’da 113, Küre’de 112, Sinop’ta 111, Erfelek’te 86, Türkeli’nde 70, Gerze’de 58 kg/m2 yağış meydana geldi.

Halihazırda toprağın doymuş halde olduğu bölgede, bugünün ilk saatlerinden yarın gece yarısına kadar öngörülen yağışların Kastamonu’nun kuzeyi ile Sinop çevrelerinde yer yer aşırı (100 kilogram/metrekare üzeri/12 saat) olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

DOĞU ANADOLU'DA DA 6 İLE UYARI

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ardahan, Tunceli, Iğdır ve Ağrı'nın güneydoğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Erzincan çevrelerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşların, yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 36, Ağrı ve Tunceli'de 31, Erzincan'da 30, Kars'ta 28, Erzurum'da 27, Ardahan'da 25 derece olması bekleniyor.

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