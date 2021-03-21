Meteorolojiden 8 il için fırtına uyarısı

Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te yarın sabahtan itibaren fırtına etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yarın rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 kilometre/saat), bölgenin güneyinde ise kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (70-100 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgarla, bölgede toz taşınımı da öngörülüyor.

Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise , Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te rüzgarın "tam fırtına" olarak tabir edilen, saatte 89 ila 102 kilometre hıza ulaşabileceği duyuruldu.

Açıklamada, çatı uçması, ulaşımda aksama, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.