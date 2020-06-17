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Meteorolojiden Ankara için sağanak ve dolu uyarısı

Ankara'da öğleden sonra görülmesi beklenen gök gürültülü sağanağın aralıklarla kuvvetli olacağı ve yerel dolu yağışları meydana getireceği öngörülüyor.
Meteorolojiden Ankara için sağanak ve dolu uyarısı

Ankara'da gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ankara'da öğleden sonra görülmesi beklenen gök gürültülü sağanağın aralıklarla kuvvetli olacağı ve yerel dolu yağışları meydana getireceği öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Ankara hava durumu 17 Haziran 2020

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