Meteorolojiden Ankara'nın batısı ve kuzeyi için sağanak uyarısı

Ankara'nın batısı ve kuzeyinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğleden sonra Ankara'nın batısı ve kuzeyinde (Polatlı, Ayaş, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere, Beypazarı) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın orta kuvvette ve yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.