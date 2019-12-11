Meteoroloji'den Antalya için 'kırmızı' uyarı: İlk kez verildi

Meteoroloji, Antalya'da aşırı yağış beklendiğini belirterek ilk kez "kırmızı" kodlu uyarıda bulundu. Batı Akdeniz için fırtına uyarısı da yapıldı. Uyarının ardından Antalya'da AFAD ve İtfaiye Daire Başkanlığı'nda izinler iptal edildi.

Vatandaşları kuvvetli meteorolojik hadiselerde ilgili uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında ilk kırmızı kodlu uyarı, Antalya'da bugün ve perşembe günü beklenen aşırı yağışlar için verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Antalya'da bugün başlayan sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Antalya Merkez, Serik, Kemer, Kumluca ve Finike çevrelerinde şiddetleneceği ve Perşembe günü öğle saatlerine kadar metrekareye 100-250 kg civarında yağış bırakacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İKİNCİ UYARI KIYI KESİMLERE

Meteoroloji ayrıca, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde de yağış beklendiğini duyurdu. Buralar için yapılan uyarıda ise , "Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde (Bodrum, Marmaris, Datça, Kuşadası, Didim) bugün başlayacak sağanak yağışların bu gece saatlerinden sonra kuvvetleneceği ve Perşembe günü sabah saatlerine kadar metrekareye 50-100 kg civarında yağış bırakacağı tahmin ediliyor" ifadeleri yer aldı.

FIRTINA UYARISI

Meteoroloji son olarak yaptığı uyarıda, fırtına uyarısı yaptı.

Bu uyarıda ise, "Batı Akdeniz'de rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Doğu Akdeniz'de rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın Batı Akdeniz'de Perşembe günü öğle saatlerinden sonra, Doğu Akdeniz'de Cuma günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir" denildi.

AFAD VE İTFAİYEDE İZİNLER İPTAL

Antalya'ya yönelik uyarının ardından AFAD ve İtfaiye Daire Başkanlığı'nda izinler iptal edildi.

'DERE KENARINDAN UZAK DURUN' UYARISI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, yaptığı açıklamada, vatandaşların dere kenarından, sel ve su baskını olabilecek bölgelerden uzak durması için uyarılarda bulundu.

"Antalya'ya normalde metrekareye bir ayda 250 kilogram yağış düşüyor. Bunu bir günde almasını bekliyoruz. Kırmızı kod uygulaması, bu yıl hayata geçirildi. Türkiye'de de ilk defa Antalya için kırmızı kodla uyarı verildi." diyen Öztürk, dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Renk kodlu uyarının önemini anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Sabah saatlerinden itibaren perşembeye kadar, metrekareye 250 kilogram yağış bekliyoruz. Antalya'nın merkezi ve Kemer ilçesi için 250 kilograma kadar yağış beklediğimizden 'kırmızı kod' yayınladık. Serik, Finike ve Kumluca ilçeleri için de metrekareye 100 kilogramdan fazla yağış beklediğimiz için 'turuncu' uyarı hazırladık. İlgili kurum ve kuruluşların, vatandaşların, sel ve su baskınlarına karşı çok dikkatli olması gerekiyor. Yağış anında kuvvetli rüzgar; çatı uçması, ağaç devrilmesi ve trafikte aksamalara neden olabilir, dikkatli olmak gerekiyor."

Öztürk, vatandaşların meteorolojiyi sık sık takip etmesini tavsiye ederek, özellikle arazide, tarlada uğraşanların işlerine ara vermesi uyarısında bulundu.