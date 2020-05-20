  • BIST 102.601
  • Altın 382,182
  • Dolar 6,7883
  • Euro 7,4627
  • Ankara 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 30 °C
»

Meteorolojiden bazı bölgeler için yağış uyarısı

Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteorolojiden bazı bölgeler için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, yurtta etkili olan sıcak hava dalgasının, yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak etkisini kaybedeceği öngörülüyor. 

Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemin Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak gök gürültülü sağanağa neden olacağı tahmin ediliyor.

Cuma günü ise Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak meydana gelecek.

Yağışların Karadeniz Bölgesi'nde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu ve Ramazan Bayramı boyunca da yurdun özellikle doğu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışların etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi Türk işaret diline çevrildi20 Mayıs 2020 Çarşamba 12:47
  • 'Çay göçü' başladı, akın akın geliyorlar20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:58
  • Türk Hava Yolları 87 yaşında20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:42
  • Kato Dağı'na 19 Mayıs kutlamaları kapsamında dev Türk bayrağı dikildi20 Mayıs 2020 Çarşamba 09:20
  • Türk Kızılay'dan 19 Mayıs filmi19 Mayıs 2020 Salı 16:54
  • Tunceli'de gökyüzü paraşütlerle renklendi19 Mayıs 2020 Salı 16:22
  • Van'da mayıs ayında karla mücadele19 Mayıs 2020 Salı 14:32
  • Diyarbakır ikinci millet bahçesine kavuşuyor19 Mayıs 2020 Salı 14:04
  • Bin aydan daha hayırlı gece: Kadir Gecesi19 Mayıs 2020 Salı 14:03
  • 19 Mayıs'ı Van Gölü semalarında kutlayan yamaç paraşütçüleri 'Evde kal' çağrısı yaptı19 Mayıs 2020 Salı 13:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti