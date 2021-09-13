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Meteoroloji'den bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak görülecek.
Meteoroloji'den bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kuzey kesimleri çok bulutlu, bölgenin diğer kesimleri parçalı bulutlu olacak.

Bölgede öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların Iğdır ve Tunceli'de 32, Erzincan'da 29, Ağrı'da 27, Erzurum ve Kars'ta 25, Ardahan'da 22 derece olması öngörülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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