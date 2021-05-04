Meteoroloji'den bölge bölge uyarı: Çamur yağacak!

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre İstanbul, İç Ege ve Karadeniz'deki yağışların toz taşınımının etkisiyle çamurlu olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara bölgesi genelinde parçalı, doğusunda yer yer çok bulutlu hava öngörülüyor. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğle saatlerine kadar sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

HAVA SICAKLIKLARI KUZEY VE İÇ KESİMLERDE AZALIYOR

Mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMI ETKİSİYLE YAĞIŞLAR ÇAMURLU OLACAK

Son verilerine göre Afrika üzerinden gelen toz taşınımı yeniden etkili olacak. İstanbul, İç Ege ve Karadeniz'deki yağışların toz taşınımının etkisiyle çamurlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 29°C

Parçalı az bulutlu

ADANA °C, 30°C

Parçalı az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu

ANKARA °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 27°C

Parçalı çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 32°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 32°C

Parçalı bulutlu