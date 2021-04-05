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Meteoroloji'den Bursa için 'sarı kod' ile uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa'nın 11 ilçesi için yarın saat 12.00’den itibaren başlayıp, saat 22.00’ye kadar sürmesi beklenen fırtına uyarısında bulundu. Kentin 11 ilçesi, haritada 'sarı kod' ile gösterildi. 
Meteoroloji'den Bursa için 'sarı kod' ile uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Büyükorhan, Gürsu, Harmancık, İnegöl, Keles, Kestel, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde yarın saat 12.00’den itibaren başlayarak, saat 22.00’ye kadar sürmesi beklenen fırtınaya ilişkin uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, “Rüzgârın, güney yönlerden İç Ege ile Göller Yöresi'nde kuvvetli (50-70 km/sa), Marmara'nın güneyi ile Kıyı Ege'de fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

'SARI' ALARM

Öte yandan Bursa’nın 11 ilçesi, haritada sarı ile işaretlendi. Sarı renk, 'Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır' uyarılarını kapsıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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