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Meteoroloji'den Doğu Anadolu ve İç Anadolu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da hızı saatte 40 ila 70 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Meteoroloji'den Doğu Anadolu ve İç Anadolu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da hızı saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşacak kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrilmesi ile çatı uçmasına karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Gece en düşük sıcaklık Kars'ta 1, Ağrı'da 4, Ardahan'da 5, Erzurum'da 6, Tunceli'de 10, Erzincan ve Iğdır'da 11 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 27, Tunceli'de 26, Erzincan'da 24, Erzurum ve Ağrı'da 20, Kars'ta 19, Ardahan'da 16 derece olması bekleniyor.

Meteorolojiden Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu olmasının, Konya'nın kuzeyi, Aksaray ve Niğde'de sağanak beklendiği bildirildi.

Sıcaklıkların 3 ila 5 derece yükselmesinin öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, rüzgarın da genellikle güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtınanın saatte 40 ila 70 kilometre hızla eseceğinin ve toz taşınımı olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Rüzgar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar ve toz fırtınası gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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