Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz sağanak yağışlı, diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.

Trakya ve güneydoğuda sıcaklıklar 2 ila 4 derece artarken, iç kesimlerde 1 ila 3 derece düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının Trakya ile güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu sabah ilk saatlerde Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık