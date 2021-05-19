  • BIST 1.460
  • Altın 505,134
  • Dolar 8,3920
  • Euro 10,2664
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 17 °C
»

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz sağanak yağışlı, diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için son dakika uyarısı

Trakya ve güneydoğuda sıcaklıklar 2 ila 4 derece artarken, iç kesimlerde 1 ila 3 derece düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının Trakya ile güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu sabah ilk saatlerde Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Baraj gölü tahliye havuzuna düşüp yaşamını yitiren çocuk son yolculuğuna uğurlandı17 Mayıs 2021 Pazartesi 20:50
  • Hakkari'de yaralı halde bulunan ve ender görülen vaşak, tedaviye alındı17 Mayıs 2021 Pazartesi 20:39
  • Thodex'te haciz işlemi gerçekleşti17 Mayıs 2021 Pazartesi 19:55
  • Kayseri'de alkol alan arkadaşlar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı17 Mayıs 2021 Pazartesi 19:52
  • Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti17 Mayıs 2021 Pazartesi 19:51
  • 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de, araç yoğunluğu17 Mayıs 2021 Pazartesi 18:59
  • Yangın fabrikaya sıçramadan söndürüldü17 Mayıs 2021 Pazartesi 18:56
  • Tekirdağ'da, İstanbul'a dönüş yoğunluğu17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:05
  • Marmaris'te sokaklar ve sahiller hareketlendi17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:04
  • Başıboş at, trafiği altüst etti17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti