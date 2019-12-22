  • BIST 111.177
  • Altın 282,265
  • Dolar 5,9338
  • Euro 6,5768
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 7 °C
»

Meteorolojiden fırtına ve sağanak uyarısı

İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde, yarın güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli fırtına esmesi bekleniyor.
Meteorolojiden fırtına ve sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, İzmir, Manisa ve Çanakkale ile Balıkesir'in batı ilçelerinde, gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Muğla ve Aydın'da bu gece saatlerinden sonra yerel olarak şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Antalya'da yarın sabah saatlerinden, Mersin'de öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıracak sağanak ve gök gürültülü sağanağın, salı günü akşam saatlerine kadar Antalya merkez ve batısında kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Mersin'de yerel olarak şiddetli olması bekleniyor.

İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde, yarın güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli fırtına eseceği ve salı gününe kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların ve yetkililerin, söz konusu bölge ve illerde görülecek rüzgar, fırtına ve sağanak nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenme, ağaç veya direklerin devrilmesi, çatı uçması, hortum ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hong Kong'da protestocular Uygur Türklerine destek için toplandı22 Aralık 2019 Pazar 15:48
  • Las Vegas'ta motelde yangın: 6 ölü, 13 yaralı22 Aralık 2019 Pazar 12:00
  • Uludağ'da orman yangını kontrol altına alındı22 Aralık 2019 Pazar 11:53
  • '1 Nisan şakası' yapan da 'İneğim doğuruyor ambulans gönderin' diyen de 112'yi arıyor22 Aralık 2019 Pazar 11:52
  • Afganistan'da Eşref Gani kesin olmayan sonuçlara göre yeniden cumhurbaşkanı seçildi22 Aralık 2019 Pazar 10:36
  • Servis minibüsü, halk otobüsü ile otomobile çarptı: 5 yaralı22 Aralık 2019 Pazar 10:35
  • Mardin'de kayıp çift, ahırda bulundu22 Aralık 2019 Pazar 10:31
  • Meteorolojiden sis ve buzlanma uyarısı22 Aralık 2019 Pazar 10:30
  • Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: 500 civarında terörist kaldı22 Aralık 2019 Pazar 10:27
  • Uçurumdan yuvarlanan bisikletçiyi MAK timleri helikopterle kurtardı22 Aralık 2019 Pazar 10:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti