  • BIST 1.153
  • Altın 435,910
  • Dolar 6,9335
  • Euro 8,1374
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 22 °C
»

Meteorolojiden fırtına ve sağanak uyarısı

Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde bugün kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına bekleniyor. Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Meteorolojiden fırtına ve sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, bugün yurdun kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ile 4 derece azalması, diğer yerlerde 1 ile 3 derece artması bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarıyla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde (Van, Bitlis, Muş, Hakkari, Şırnak, Ağrı) kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor.

Sağanak, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Lübnanlı siyasetçilerin Türkiye'ye ilişkin iddialarına tepki29 Temmuz 2020 Çarşamba 08:54
  • Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi29 Temmuz 2020 Çarşamba 08:52
  • Otomobil zeytin bahçesine uçtu: İmam ve kayınpederi öldü28 Temmuz 2020 Salı 23:13
  • Yüksekova'da yıldırımlar can aldı28 Temmuz 2020 Salı 23:09
  • Gaziantep'te, 'kurban yakalama timi' eğitimini tamamladı28 Temmuz 2020 Salı 22:12
  • Yunanistan Dışişleri Bakanı’ndan Türkiye açıklaması: Diyaloğa hazırız28 Temmuz 2020 Salı 22:08
  • 'Trafik magandası'nın ehliyetine el konuldu28 Temmuz 2020 Salı 22:07
  • Kovalamacada durdurulan otomobilden uyuşturucu ve silah çıktı28 Temmuz 2020 Salı 21:15
  • Üzerine televizyon düşen bebek, hava ambulansı ile sevk edildi28 Temmuz 2020 Salı 21:11
  • 4 kişilik ailenin motosiklette tehlikeli yolculuğu28 Temmuz 2020 Salı 21:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti