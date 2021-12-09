Meteorolojiden fırtına ve şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ege'de güney, güneybatı ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat), yer yer 9 (90 kilometre/saat) kuvvetinde fırtınanın olacağı uyarısı yapıldı.
Yarın beklenen sağanağın Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli, Balıkesir'in güneyinde çok kuvvetli (30-75 kg/m2), Muğla'nın kıyı ilçelerinde ise şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı belirtildi.
Açıklamada, fırtına, sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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