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Meteoroloji'den flaş uyarı

Meteoroloji 26 Ekim cumartesi (bugün) için son hava durumu tahmin raporunu yayımladı.
Meteoroloji'den flaş uyarı

Hava durumuyla ilgili son tahminler yayımlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Sakarya, Karabük, Amasya, Tokat ve Erzincan çevreleri ile İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey, Kırklareli’nin doğu kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor. Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

METEOROLOJİ 4 İL İÇİN UYARDI

Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar) karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AFAD'DAN SEL UYARISI!

AFAD'dan yapılan açıklamada "Bugün sabah saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Ani sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun." ifadelerine yer verildi.

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