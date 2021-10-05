Meteoroloji'den hava durumu uyarısı geldi!

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak yağışlı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri, Kırklareli kıyıları ile Bursa ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yükseklerinde (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Sinop, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı, Samsun’un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Sinop, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı, Samsun’un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yerel kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL HAVA DURUMU

°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA HAVA DURUMU

°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR HAVA DURUMU

°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA HAVA DURUMU

°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK HAVA DURUMU

°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON HAVA DURUMU

°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM HAVA DURUMU

°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR HAVA DURUMU

°C, 27°C

Az bulutlu ve açık